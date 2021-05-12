達方(8163)第1季稅後盈餘為2.01億元，年成長1倍，單季每股盈餘為0.72元，達方佈局鍵盤、被動元件及綠能三大核心事業有成，正向看待第2季營運，並預期今年三大事業都會成長，達方董事長蘇開建表示，達方已進入新成長期，2021年是不錯的一年，營收及獲利追求雙成長，且動能會比往年高。

達方近幾年積極透過併購及入股策略強化綠能及被動元件等關鍵零組件產品線，包括綠能部分世同金屬、統達及太宇，以及配合MLCC往高價值產品發展的詠業等，成果可望自今年開始顯現，加上達方積極擴大背光鍵盤產品應用，在併購效益及產品線逐漸完善下，可望讓達方營運自今年開始進入新的成長期。

第1季雖然工作天數較少，但市場延續對於筆記型電腦與自行車的強勁消費需求，達方今年第1季營收與獲利均較去年同期大幅增加，單季合併營收為59.95億元，年成長45.8%，營業毛利為9.8億元，年成長43.91%，單季合併毛利率為16.35%，營業淨利為2.64億元，稅後盈餘為2.01億元，年成長1倍，每股盈餘為0.72元。

達方4月合併營收為25.25億元，年成長15.3%，為100年9月以來單月新高，累計前4月合併營收為85.25億元，年成長43.93%。

達方表示，面對後疫情時代多變的未來，NB充分支援彈性的工作與學習方式，市場對其需求將不看淡，且達方近年積極布局兼具運動又可保持社交距離的自行車與電動自行車產業，將使公司綠能事業營收貢獻度持續走揚，在各產品線在市場需求殷切下，公司正向樂觀看待第2季營運表現。

達方預估，今年綠能產品佔比將攀升至30%，鍵盤佔比則降至50%到55%，關鍵零組件佔比維持15%。

達方表示，公司深耕IT與綠能兩大產業，致力推動對內精實整合，對外策略聯盟的長期戰略，持續朝擴大事業版圖為公司營運增添動能。

(時報資訊)