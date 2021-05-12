有些人認為，生活過得平淡就很幸福，不需要特別過節，但對有的人來說，每天雖然都一樣，就更應該重視生活細節，不希望日子過得枯燥乏味，戀愛中非常重視儀式感，會將原本單調普通的事情，透過安排變得不一樣，《搜狐》近日分享5個在愛情中，另一半絕不能忽略儀式感的星座。

1.牡羊座

牡羊座的人希望每一天都能過得很精采，認為生活要有儀式感，否則會覺得日子過得太無趣，甚至會找有趣的事情來做，把一天都過得很充實。而與牡羊座談戀愛時，假若個性過於無趣古板，他們自然會不感興趣，如果能細心安排每一件小事，讓牡羊座感受到驚喜感，他們絕對會好好珍惜這段感情。

2.獅子座

獅子座的人雖然個性霸氣，但他們其實也缺乏安全感，對他們而言，儀式感非常重要，甚至會透過「另一半是否會製造驚喜感」，來判斷對方愛自己的程度，另一半若不在乎儀式感，生活過得很隨便，從未給過自己特別的感覺，他們就會認為，另一半對這段感情並不認真，因此與獅子座談戀愛時，千萬不要忽略儀式感，否則他們會患得患失。

3.處女座

處女座的人很重感情，只要認定對方後，他們就會一心一意地愛著對方，只要是遇到情人節或紀念日，他們一定會用心安排，讓另一半感受到被重視的感覺，因此希望對方也能用這樣的方式對待他們，更認為這種儀式感可以拉近彼此的感情。

4.天秤座

天秤座的人談戀愛後，經常喜歡拿另一半與他人比較，而且特別羨慕會給交往對象製造驚喜的人，因此他們很重視儀式感，在天秤座的眼裡，生活並不需要過得多富有，只要對方願意花點心思，為自己製造出一些小驚喜，他們就會覺得很滿足了。

5.雙魚座

雙魚座的人非常浪漫，總是會想方設法地把日子過得不一樣，他們並不在乎別人過怎樣的生活，並不會與他們做比較，所以談戀愛時，他們希望雙方可以牢記紀念日等各種節日，甚至必須要好好慶祝，日後的生活才會更加甜蜜，兩人感情跟著升溫。

(中時新聞網)