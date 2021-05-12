新北市淡水1名56歲簡姓婦人，去年9月4日晚間帶著愛貓到當地健身房運動，遭拒絕入內，一怒之下竟褪去上衣、袒胸露乳大鬧健身房，過程中還毆打1名女教練，女教練事後提告傷害與公然侮辱。判決近日曝光，士林地方法院認為婦人患嚴重躁鬱症得減刑，依公然猥褻罪處罰金8千元，可易服勞役。

該連鎖健身房店家表示，該婦人曾多次違反規定攜帶寵物入內，去年8月就被註銷會籍，隔月4日晚間10點多她又帶著貓咪想強行進入店內，遭制止後便失控咆哮，「我能告特務總統，我為什麼不能告你？平常時我都把你告了，我有槍跟手榴彈咧！」等語。

該婦女強行進入途中自行將上半身衣物褪去，當場春光外洩，並與勸阻的施姓女教練發生口角糾紛，還出手毆打，導致女教練腿部擦傷；警方指出，家屬透露簡女有定時服藥和就醫紀錄，經救護人員評估後將她強制送醫；醫院判斷婦人罹患嚴重雙極性躁症。

法官認為，婦人因病住院治療，辨識當時的行為違法或依其辨識而行為之能力，較正常人顯著降低，得依法減刑；而婦人在不特定多數人得以共見共聞之公眾得出入之場所，公然退去衣物，全裸猥褻，破壞社會秩序及善良風俗，實屬不該，惟念犯後坦承犯行，犯後態度尚可，依照公然猥褻罪，處罰金8千元，可易服勞役。

(中時新聞網)