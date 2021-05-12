香港警務處國家安全處處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無照按摩店，遇上警方臨檢，休假一個月接受調查。香港01消息稱，蔡展鵬將不會留任現有崗位。

蔡展鵬25年警界生涯主要負責保安情報和行動工作，自2017年中晉升為總警司後，三年間連升，於去年擢升為警務處高級助理處長，執掌國家安全處。

蔡展鵬自1995年加入警隊，由督察做起，曾在前線擔當不同的行動指揮崗位，但主要負責保安情報和行動工作，鮮少露面，於2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官，專責有關保安事務的情報行動、調查、分析與聯絡工作。自2017年中晉升為總警司後，3年間連升，2020年7月擢升為警務處高級助理處長，執掌國家安全處，曾被視為下任警務處處長大熱門。

作為香港國安法執法部門領軍人物，美國的制裁名單中，蔡展鵬亦在列。港府今年2月刊憲，向被制裁的警務處7人頒發行政長官公共服務獎狀，包括蔡展鵬亦有穿戴警隊禮服領獎。其餘獲獎者包括處長鄧炳強、前處長盧偉聰、副處長（國家安全）劉賜蕙、助理處長（國家安全）簡啟恩、助理處長（國家安全）江學禮及高級警司李桂華。

(中時 )