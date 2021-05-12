台東熱氣球嘉年華將於6月1日視疫情狀況決定是否取消或延期；22日在關山親水公園舉辦的Hello Kitty熱氣球首飛，僅開放500人入場，並增開線上直播。（蔡旻妤攝）

疫情升溫，中央提升疫情警戒至第2級，為因應防疫措施，台東每年暑假最受歡迎的熱氣球嘉年華，將於6月1日視疫情狀況決定是否取消或延期，而5月22日在關山親水公園舉辦的Hello Kitty熱氣球首次自由飛活動，僅開放500人入場，並增開線上直播活動，另有多項活動陸續宣布延期及停辦。

曾吸引上百萬遊客的熱氣球嘉年華，日前首次開箱展出HELLO KITTY造型球，穿著布農族服裝、雙手比出大拇指的HELLO KITTY，吸引民眾爭相拍照打卡；而將於22日在關山親水公園舉辦Hello Kitty熱氣球首次自由飛活動，受到疫情影響，僅開放500人入場，並增開線上直播。台東縣政府交觀處長余明勳說，戴口罩、量體溫等基本防疫措施一定會做，當然也會將針對人數流量管制，一旦人數超過500人，就會禁止民眾入場。

台東縱谷地區28日至30日即將舉行的池上春耕音樂會宣布停演，欲退票觀眾可至訂票平台辦理；池上鄉公所將於6月5日、6日的池上划很大活動，則暫定續辦，並限制500人以下入場；而6月5日的首場星空音樂會，開放500位民眾上網登錄參加。原本預定6月21日舉行的首場東海岸大地藝術節月光海音樂會，也將順延到7月22日，但各主辦單位紛紛強調，若疫情持續升溫，也將機動檢討調整活動。

此外，每年吸引逾千名游泳好手、原定23日舉行的2021 綠島海上長泳宣布停辦，鄉公所說明，因賽事在即，發給選手的周邊物品及獎章紀念品等東西都已製作完成，所有物品將會寄給已報名的選手，因此將退還半價報名費460元，代訂便當加退80元，退費申請從17日至21日止，另明年再度報名還享有9折優惠。

(中時 )