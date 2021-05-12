北市宣布防疫提升至「準第三階段」 柯文哲：研議大量快篩

萬華清茶館2例確診 阿公店人潮瞬間嚇光

國內疫情延燒，雙北各出現數起本土案例，新北市長侯友宜先開第一槍，宣布8大行業全數暫停營業，也做好封城準備。台北市長柯文哲今指出，雖然疫情嚴峻，但封城時機還沒到，別給國民太大驚慌，若真要封城須要出動軍隊，不能亂喊。

柯文哲今下午主持北市防疫因應記者會表示，疫情確實在短短24小時內升溫，從第2階段升級成第3階段，但也不需要去製造更多恐慌，「該封城就封城」這句話雖對，但該封城的時機還沒到，況且若真要封城，需要出動軍隊來管制，所以不能亂喊。副市長黃珊珊也說，市府針對封城計畫已在去年桌上演練過，都有相關SOP可因應。

媒體問及，何時會啟動大型收治場所，如方艙醫院等。柯表示，大型醫療院所目前都已成戰備階段，專責醫院也都有預留空床，市府在醫療資源盤點上都有做好準備，租借體育館成方艙醫院，通常是病床不夠才會這樣做，通常是封城階段會採取的措施，但台北市有8家醫學中心，目前病床很夠。

柯文哲說，作為台北市民很幸福，因為醫療資源豐富，疫情雖然嚴峻，但不用在此時刻給國民太大驚慌，只要穩扎穩打就好。黃珊珊則補充，停課是到第4階段才會啟動。

至於8大行業是否停業，柯文哲說，今天只是將最容易做的先公布，之後會越加越多，但疫情瞬息萬變，市府會視情況調整，不會一下就封全部，如果今天要封住，那桌菜不准吃，全部發便當，該怎麼做就怎麼做，不要製造太多恐慌。

黃珊珊則說，針對特種行業，因為今天萬華個案出來，都已有加強管制，包括當地分局、衛生局及環保局都在現場，目前會先努力做疫調，確保目前狀況，搞清楚確診個案到底有多少接觸者，預計這兩天都不會有人去這些診所。

(中時 )