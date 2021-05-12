台大新聞所前所長彭文正去年在網路節目指，館長、蔡阿嘎、博恩夜夜秀「全部收了蔡同學的錢」，館長得知後認為形象受損，在直播嗆聲彭文正，並提告求償50萬元、要求對方在臉書刊登道歉15日。新北地院近日判決，因彭文正言詞辯論未到場，依法視為自認，且卻有誣指一事，判決賠償5萬元，全案可上訴。

彭文正去年10月間在節目「政經關不了」，指館長接受蔡同學置入，收了對方的錢。對此，館長氣憤開直播回嗆「不能說我拿政治人物的錢，我沒拿到，我會生氣」，並指要對彭文正提告，看他如何辯解。

館長審理時指，彭文正指控他有收受賄賂一事，嚴重侵害他近年來積極公益的形象，用不實內容侵害名譽、社會評價和名聲，彭文正是資深媒體人，本應以身作則，卻不實抹黑，為捍衛名譽決定向他求償50萬元，並要求他刊登道歉啟事15日。

不過，彭文正在審理期間3度被通知出庭，卻未到場或提出書狀做聲明陳述，法官認為，彭文正不到庭依法視為自認，而誣指收受總統蔡英文金錢款項，已侵害館長名聲，判賠5萬元，另館長要求刊登道歉部分，任何人都可上網查詢判決書內容，此應能回復館長名譽，因此未准許該請求。

(中時 )