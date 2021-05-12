疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

因應疫情變化，新竹市長林智堅12日下午再度召開緊急防疫會議，宣布6月13、14日的端午龍舟賽取消，6月8日之前全市里集會所及活動中心、全市校園室內場館暫不對外借用；即日起，針對酒吧、酒店、KTV 及電子遊樂場等8大行業，加強稽查，未落實防疫者最高開罰1.5萬。

林智堅表示，今天起調整的防疫措施，針對指揮中心規範的8大類場域，將加強防疫稽查，如交通運輸場所、賣場等人潮熱點，公有場館部分，圖書館與電影院均採梅花座、實聯制。

市府也將請宗教團體勸導單一出入口與明確人流動線，活動規模依照中央防疫標準限制，超過則不能舉辦；大賣場與商場市場需做好人流、出入口管制。

大眾運輸部分，民眾搭乘時應依規定全程佩戴口罩，全面禁止飲食，市府並將針對交通運輸業加強防疫工作稽查，包含運具司機與乘客均須佩戴口罩、手部消毒、車內盡量避免交談，司機需於空檔進行車內外消毒。

指揮中心規範的8大類場域部分，市府已啟動加強稽查，未來將針對未落實防疫者開罰，包含醫療照護、公共運輸、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀、洽公機關（構），民眾需依規定佩戴口罩、配合場所實名制與相關管制。

另外，台灣疫情進入社區感染階段，中央甚至不排除宣布將進入警戒3級，民眾恐懼情緒又漸漸浮動，但截至12日竹市接受疫苗施打數卻僅1821人，以全市45萬人口初算，接種率僅僅千分之4，但這波疫情有可能提高民眾接種意願，竹市目前尚有2879劑疫苗可接受預約施打。

新竹市衛生局指出，疫苗開放施打之後，經統計5月3日至9日，1周只有551人接種，其中公費379人，自費172人，平均每天92人。而近期疫情逐漸升溫後，本月10、11日接種人數則增加到356人，其中公費309人，自費47人，平均每天178人，人數快翻倍。

而軍人、65歲以上長者公費疫苗接種人數也有增加情形，近日掛號比之前多，65歲以上年長者2天已有83人接種疫苗，截至前天新竹市總計已接種1821劑，但以全市人口45萬粗算，接種率僅0.4％，仍是相當低；而竹市截至今天尚有2879劑疫苗可施打，有需要且在已開打類別內的民眾可把握所剩數量，向5大醫院與3區衛生所預約施打。

(中時 )