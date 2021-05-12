行政院院長蘇貞昌（前排左二）特地南下台南全大運視察防疫工作。（運促會提供）

2021台南全國大專院校運動會後天正式開幕，隨著國內新冠肺炎疫情升級，全大運競賽小組委員諮詢會議今天開會訂出三大決議，目前比賽仍是根據第二級防疫規範，如期進行。

體育署學校運動組組長蔡忠益今天表示，行政院院長蘇貞昌、教育部部長潘文忠都很關心疫情升溫全大運的防疫措施，今天體育署署長張少熙也陪同南下台南成功大學，和成大校長蘇慧貞、全大運競賽小組召開委員諮詢會議，了解本屆全大運防疫情形，並要求大會做好防疫工作。

蔡忠益提到，今天會議決議第一點，是目前依循第二級防疫之規範，在安全的措施下，繼續辦理各種比賽；第二點是當中央流行疫情指揮中心宣布疫情升級為第三級，為保護參賽人員健康，立即停止各項賽事，並由各競賽種類技術委員會決定賽事停止時間點，儘速對外公告；第三點是2021台南全大運假如因疫情升級到第三集中斷，未完成的賽事會視新冠疫情變化狀況，力求速今年9月底前擇期辦理完成。

至於一旦疫情升級到第三級，全大運賽事必須中斷，比賽停止的時間點，蔡忠益解釋，每項賽事競賽方式不同，假設羽球比賽那正在進行第1局，就會將該局打完再暫停賽事，會由各競賽種類技術委員決定適合的停止點，不會突然中斷賽事。

(中時 )