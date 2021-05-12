由於伊朗所支持的民兵組織，已對伊拉克首都巴格達附近的巴拉德航空基地（Balad Air Base）造成威脅，洛馬公司（Lockheed Martin）已決定撤離基地內的所有人員；由於該基地是伊拉克空軍F-16IQ戰機的駐地，恐讓本就只能艱難運作的該型戰機，陷入全面停飛的窘境。

洛馬公司表示，由於巴拉德基地所面臨的威脅愈來愈嚴重，而雇員安全是該公司的最優先事項，因此其將轉移目前位於伊拉克的F-16團隊。雖然洛馬公司並未說明細節，不過美國《空軍雜誌》（Air Force Magazine）報導，據稱目前部署於巴拉德基地的70名洛馬人員中，有50名將返回美國本土，20名則轉移至位於庫德族自治區的阿比爾航空基地（Erbil Air Base）。

在2020年新冠肺炎（COVID-19）疫情期間，洛馬人員曾在撤離巴拉德基地前，於當地建立遠端遙控系統，協助地勤人員維護F-16IQ；在這次撤離後，洛馬預計將繼續以這套系統協助伊拉克空軍。不過美國新聞網站「The Drive」指出，由於當地地勤人員訓練不足、管理不良且貪腐橫行，伊拉克空軍的34架F-16IQ中，妥善率據稱僅不到20%；少了洛馬團隊，F-16IQ機隊恐將進一步全面停飛。

F-16IQ是伊拉克空軍採購的F-16C/D Block 52，雖然部分武器整合與機敏技術可能不及原版，但仍是該國最先進的空軍戰力。不過也有人認為，在伊拉克主要執行國內反叛亂作戰下，其擁有的南韓T-50IQ、捷克L-159A等輕型噴射攻擊機，甚至AC-208、T-6C等螺旋槳攻擊機，由於便宜且足以解決輕裝地面部隊，反而更適合伊拉克政府投資。

(中時新聞網)