圖二：泡麵、衛生紙搬貨量增加。（吳松翰攝）

圖三：家樂福北市長沙店，口罩被一掃而空。（吳松翰攝）

圖四：店員不斷補貨應變人潮。（吳松翰攝）

今指揮中心新增16例本土確診，其中3例感染源待釐清，引起消費者警覺，雖指揮中心呼籲物資充足，但今（12）日下班時間，各通路依舊湧進不少人潮，實際走訪新北家樂福新店店，多數民眾大量採購泡麵、衛生紙等。

根據家樂福統計，截止下午4點前已破萬單訂購，主要購買以防疫商品為主，如口罩、洗手乳、乾洗手、消毒水、漂白水等，及民生物資如米、泡麵、罐頭、餅乾零食、衛生紙為主，但目前全台分店皆持續補充上架貨量，應變下班時間的高採買階段。

實際採訪現場民眾表示，對於疫情無法放心，擔心日後無法出門，故先行採購儲存，除上述用品外，即食食品、冷凍食品也十分熱門，剛下班的林姓小姐表示「未來想要減少外食機會，怕單吃泡麵很容易膩，所以也多買好幾個冷凍食品以防萬一」，另外飲料、酒水也有不少民眾購入，平時有小酌習慣的謝姓先生表示，過去下班習慣和同事小酌兩杯，「所以就乾脆買回家喝比較安全」

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(中時 )