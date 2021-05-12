疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

疫情多點爆發！中央今(12)日宣布新增16例本土個案，包括台北、新北、宜蘭、基隆都有確診者。新北市長侯友宜表示若疫情無法控制該封城就封城，目前也已關閉新北八大營業場、圖書館和運動中心。新光醫院副院長洪子仁接受《中時新聞網》專訪表示，「病毒已不斷進化傳播力大增，疫情發展還在擴散中。」

中央流行疫情指揮中心表示， 目前仍處於第2級的「出現感染源不明的本土個案」階段，還未進入第3級的「單周出現3件以上社區群聚」，不過雙北都已宣布防疫進入準第三階段。洪子仁分析，5月11日是這一波疫情的轉折點，因為自去年4月20號酒店女公關是不明個案感染者外，再來就是11日社區出現的6位。他表示，台灣地區已進入社區傳播的階段，今年的防疫挑戰會比去年更加嚴峻。

新光醫院副院長洪子仁表示，「病毒已不斷進化傳播力大增，疫情發展還在擴散中。」(攝影/吳振煌)

洪子仁認為，這波疫情來勢洶洶，是因為主流傳染的是COVID-19病毒的英國變異株，它的傳播能力比年初時部桃事件的美國變異株還強許多。他解釋，這種不斷進化的病毒只要接觸時間稍微長一點，或待在同個密閉空間就有可能被傳染，而目前病毒已傳入社區，且正不斷擴散中。

面對疫情警戒升級，該如何做好防疫避免加劇，洪子仁表示，除了勤洗手和戴口罩外，現在最重要的是盡快施打疫苗，尤其是第一線的醫護人員，以及機場檢疫跟機組人員，他認為接種疫苗才能避免被感染。不過洪也提醒，若是30歲以下的女性，可能會出現極為罕見的嚴重血栓，因此可以再等待其他疫苗。洪子仁也呼籲所有基層醫療人員，「一定要發揮警覺心，加強問診工作，若有疑似症狀就盡快通報採檢」，最後更表示，唯有透過醫療機構的加速採檢，才能盡快找出社區感染源，防止全面擴散。

(攝影/吳振煌、剪輯/吳怡屏)

(中時新聞網)