國內疫情大爆發，台股今（12日）多方信心潰堤，融資斷頭賣壓殺出，盤中慘崩逾1400點，隨後神秘黑手拉抬台積電，尾盤跌點收歛，終場下跌680點。投資人最關切大盤何時才能止跌？法人認為，融資維持率跌破140%才是反彈契機；另外「護國神山」台積電、聯發科回穩也是觀察指標。

疫情急速升溫，今新增16起本土案例，投資人信心動搖，引爆台股資金逃命潮，電子、鋼鐵、航運等類股幾乎全面嚇趴，融資斷頭恐慌賣壓湧現，散戶急著逃命，出現雪崩式人踩人，指數一度屠殺逾1400點，史上最慘跌點，低點下探15165點，終場跌幅收歛至4.11%、重挫680點，收在15902.37 點，半年線失而復得，成交值達7727.72 億元，創歷史新天量。

台股從4月底17709點歷史高點反轉下殺，至今日盤中低點15165點，短短9個交易日大屠殺逾2544點，波段跌幅高達14.3%，在大盤創高之際，融資餘額也衝上2740.6億元，創9年來最高水位，截至昨天，仍有2575.9億元，減幅僅6%遠不及指數跌幅，顯見籌碼太過凌亂。

摩爾投顧分析師王文良指出，到5/11為止，大盤的融資維持率為167%，已是去年12月以來最低，融資在最近一個月內大增，都買在高點，今天又超過200支股票跌停板，融資維持率將持續下探，跌破140%融資追繳將萬箭齊發，之後才是短線反彈的契機。

台股止跌訊號除了觀察融資維持率下降，法人指出，還可留意兩大神山股價是否止穩，台積電今早一度慘殺逾9%，下探518元，離514元跌停價僅一步之遙，隨後神秘買盤進場承接，終場下跌1.9%，收在560 元，拉出一根長下影線；聯發科盤中殺到最低821元，尾盤挫跌2.5%，收在888元，與台積電都出現V型反彈走勢，但電子龍頭指標若無法止穩，大盤仍有下探危機。

(中時新聞網)