證券分析師陳杰瑞表示，台股大盤12日崩盤，盤中一度重挫逾1,400點，創下史上盤中最大跌幅。雖台積電及部分權值股見到護盤，尾盤跌幅收斂，大盤終場仍下跌680.76點，收在15,902.37點，出現爆量下殺、跌破季線。

台股經歷連續兩日重挫，形態明顯翻空，雖短線不排除有反彈，惟季線及月線均有解套賣壓存在，預期台股整理時間恐需一段時間，建議投資人近期先保守觀望，在大盤站回月線及季線前，都不建議投入過大部位資金在股市上。

個股方面，本周納入投資組合的中鴻，鐵礦砂價格持續上揚，基本面持續看好，惟受到系統性風險拖累，股價12日遭殺至跌停、破5日均線，建議投資人短線暫時觀望。

至於盤面表現，只有零星生技股表現較為亮眼，尤其台股受疫情出現社區感染影響，疫苗相關個票成為盤面資金避風港，其他強勢族群包括鋼鐵、航運等，股價12日也都落難重挫，盤面欠缺主流，需靜待大盤止跌訊號。

(工商 )