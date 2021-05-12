逐洞賽｜摩爾投顧分析師李健明

摩爾投顧分析師李健明表示，雖然美股11日僅道瓊指數與標普500指數重挫，費半指數甚至以小漲作收，但台股12日盤中仍因衛福部部長陳時中透露國內疫情已符合警戒第三級條件，造成大盤盤中一度崩跌1,417點，所幸政府基金進場拉抬台積電等大型權值股，讓指數尾盤緩步走高，收盤時跌幅已縮減至680點，收在15,902點，站在半年線上，後續短線能否收復季線為觀察核心。

類股方面，防疫概念股雃博、毛寶、美德醫-DR12日均力鎖漲停，表現相對強勢，反觀上市航運、電器指數跌幅都超過9％，成為盤面重災區，建議可利用反彈避險放空。至於電子股成交比重也順利回升至55％。

個股方面，除云辰與AES-KY等逆勢上漲股可特別留意外，本周納入投資組合的元太，今年與大陸面板廠京東方、興泰科技籌組電子紙產業聯盟，並將於本月舉辦電子紙產業峰會，第二季營收將有機會挑戰單季新高，外資、自營商聯手大買下也擁有籌碼面的優勢。

(工商 )