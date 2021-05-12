統一(1216)首季本業堅持價值營銷，獲利穩定，加上統一證券等轉投資獲利增加，整體營運動能佳，本期淨利54.04億元，年成長21%，EPS 0.95元。

統一首季合併營收1154.62億元，年成長6.6%，本期合併稅後淨利77.99億元，年成長17.6%，歸屬母公司本期淨利54.04億元，年成長21%，EPS為0.95元，較去年同期0.79元增加0.16元。

統一重要的轉投資統一中控首季淨利人民幣3.78億元，衰退10.9%，主係去年第一季有入帳出售合肥統一部分土地及建築物收益人民幣0.61億元，若扣除此一次收益，獲利仍增長。

轉投資的統一超商首季淨利27.10億元，年成長6.1%，主要是因台灣7-ELEVEN持續加速拓點，以及其轉投資獲利挹注，致本期淨利成長。

統一實業因飲料包裝業務及鐵產品的營收及毛利增加，首季淨利1.86億元，轉虧為盈。而台灣神隆則受惠新藥委託開發及製造業務，與針劑事業業務營收毛利成長，首季本期淨利0.9億元，較去年同期增加0.55億元，成長155.2%。

(時報資訊)