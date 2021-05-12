和泰車(2207)第一季銷售續創佳績，營收創新高，加上子公司獲利成長挹注，獲利也創下歷史新高紀錄；第一季大賺50億元，比去年同期大增44.33%，基本每股盈餘9.16元，穩坐汽車產銷業的每股獲利王。

和泰車第一季TOYOTA共計銷售35487台，年增17.9%，LEXUS銷售6233台，年增14.1%，兩大品牌均維持成長表現。單季總收入668.25億元，歸屬於母公司業主淨利50.03億元，基本每股盈餘9.16元，優於去年第四季的每股盈餘6.45元，也優於去年同期之每股盈餘4.58元，並高於去年第三季所創下的單季每股賺6.62元的新高。

展望第二季，和泰車旗下TOYOTA、LEXUS兩大品牌4月共售出1.26萬輛車，市佔率逾三成，穩坐龍頭寶座，4、5月銷量及業績預估可望持續呈現年增雙位數。展望今年，和泰車在台灣、中國大陸汽車銷量成長，加上旗下子公司和潤企業(6592)、和運租車等業績也看增，今年營收、獲利有望再優於去年，續創新高。

和泰車日本原廠在產業中受晶片缺貨影響相對小，且COROLLA CROSS、RAV 4等車款持續熱賣，第二季銷量、業績可望仍有不錯的水準。

展望今年，和泰車在台銷量目標維持15.4萬台，年增約5.48%，將為歷史新高，市佔率約35%。此外，中國大陸對日系車青睞度持續提升，預期今年和泰車當地銷量也將優於去年的1.96萬台，再加上子公司貢獻轉強挹注，可望帶動和泰車今年營收、獲利將再優於去年，齊創新高。

和泰車2020年總收入2318.13億元，淨利145.36億元，基本每股盈餘25.36元。

(時報資訊)