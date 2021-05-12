玉晶光(3406)因淡季及缺料影響，4月合併營收6.74億元，月減17.28%，由於玉晶光在即將於今年下半年推出的美系手機品牌客戶新機所有鏡頭認證順利，玉晶光將力拚今年營運比去年好，美系外資認為玉晶光手機業務將在下半年好轉，且市場低估公司在VR的紮實進展，維持玉晶光「建議加碼」評等。

由於上半年為美系客戶傳統淡季，且其他區域客戶仍因缺料問題未獲大幅改善，影響玉晶光4月營收，玉晶光4月合併營收為6.74億元，月減17.28%，年減28.31%；累計1到4月合併營收為32億3525萬元，較去年同期減少10.95%。

儘管第2季營運受淡季及缺料影響，玉晶光在美系客戶下半年新機所有鏡頭認證相當順利，據了解，今年美系客戶新機共有9顆鏡頭，包括後置鏡頭的Tele(望遠)主鏡頭、廣角、超廣角、2顆ToF功能鏡頭、閃光燈，以及前置3顆鏡頭，玉晶光有機會於第一時間就可以享受到美系客戶新機上市業績貢獻。

在VR新產品方面，受到新冠肺炎疫情及內容多元化推動，VR鏡頭需求愈來愈大，目前玉晶光新產品進行順利，客戶涵蓋美系及日系廠商，整體接單狀況很好，預計聖誕節會成長很多。

由於下半年進入傳統旺季，玉晶光預期，下半年營運將遠優於上半年，玉晶光總經理郭英理表示，在客戶新機鏡頭開始導入量產及VR鏡頭接單良好下，目前產能滿載，希望今年營收會比去年好。

美系外資最新報告預估玉晶光第2季合併營收將季減10%、年減26%，美系外資認為，玉晶光智慧型手機業將在下半年好轉，且市場低估公司在VR的紮實進展，維持玉晶光「建議加碼」評等，目標價580元。

(時報資訊)