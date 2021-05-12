巨大（9921）集團董事會今（12）日通過2021年第一季財報。在全球各市場對於自行車及電動輔助自行車（e-bike）的強勁需求下，第一季合併營收206.2億元，年成長54.8％；強勁的市場需求也提升產能利用率，帶動毛利率攀升至24.4％；稅後淨利激增1.7倍、高達17億元，每股大賺4.54元。巨大第一季無論營收及獲利，均創下單季歷史新高！

巨大集團表示，受惠於全球自行車市場需求強勁，助攻巨大首季營收表現亮眼，自有品牌及代工業務都有顯著成長。在自有品牌銷售方面，依原幣計算，捷安特歐洲及北美市場皆大幅成長70％；捷安特中國內銷市場營收成長也高達90％。

此外，巨大集團第一季自有品牌e-bike營收年成長108％，加上e-bike代工業務，整體e-bike營收占集團營收已提高到30％的水準。

巨大集團強調，除了歐洲市場e-bike成為主要成長動能，美國市場e-bike也持續成長。由於e-bike銷售單價及毛利率皆較一般自行車高，不僅帶動巨大集團營收成長，也有助於毛利率提升。

巨大集團2020年稅後淨利為49.5億元，EPS達13.19元；巨大預計6月24日召開股東常會，提案每股配發8元股息。

受到台股重挫衝擊，巨大今日股價一度被打入跌停287.50元。不過，隨後在買盤進場接手下，收盤價保住300元大關，跌幅縮小到5.95％，股價仍大跌19元。

(工商 )