中華電信要當包租公了！中華電信跨出土地資產活化第一步，斥資25億元於南港興建的新機房暨商業大樓今日動土，後續還有5個大樓投資案正在排隊中，地點包括台北、新北、台中、高雄，整體投資金額上看100億元，瞄準這波龐大的台商回流商機，預估每年創造逾10億元資金收入，將成為轉投資的重大收益來源。

中華電董事長謝繼茂表示，為了配合文化部北部流行音樂中心的規劃，須將原本鄰近流行音樂中心的舊機房進行遷移，斥資約25億元新於此基地建設新機房與商業大樓。商業大樓的規模為地下4層地上13層，總樓地板面積約1萬2仟坪。新大樓的興建除了呼應臺北市政府「東區門戶計劃」的招商引資政策，提供未來南港地區商業發展所需商業辦公空間外，更可提升該公司資產活化價值，預計2024年底啟用。

謝繼茂表示，南港機房為本區唯一固定機房，毗鄰北部流行音樂中心，服務市話、行動、寬頻網路、專線電路、MOD等數萬用戶外，另連接用戶幹纜、用戶光纜、中繼光纜等數十條，為北台灣重要的資通訊樞紐。新機房的興建除可因應舊機房的搬遷，繼續提供南港地區用戶不間斷的服務需求外，更可協助提升整體資通訊品質，提供客戶更創新的產品與服務，領航臺灣邁入5G新紀元。

中華電總經理郭水義說，中華電針對土地資產的政策向來只租不賣，這些新建商辦大樓都朝向讓資產帶來長期營收為主，所以也「不會蓋房子來賣」，形容不動產活化就像是「疊蛋糕」，效益會慢慢累積上去，要繼續尋找適合開發的基地。

(中時 )