今天確診的基隆婦人案1217在發病前曾到南部進香，高雄巿長陳其邁今天證實，確診個案曾到大寮區某王爺廟參拜，據了解，案1217於5月1日從北部出發，途中曾至南投某寺廟參拜並用餐，下午則到高雄大寮某王爺廟和另一家宮廟進香，當晚夜宿香客大樓，與12人同房過夜，隔日早上才離開。

案1217為50多歲女性住基隆，平日以擺攤為生，案1217於5月1日隨進香團南下，途中曾至南投一間寺廟參拜並吃飯，傍晚抵達高雄市大寮區某王爺廟進香並吃晚飯，晚間再到另一家寺廟的香客大樓住宿，大約12人共住一房，隔天早上離開。

據了解，案1217的進香行程至少到中南部三縣巿、三家宮廟參拜，整個行程約80人參加，但住香客大樓的僅5、60人，其他人住另一家飯店。

這次確診個案是跟著萬華某宮廟的進香團，特地南下參加「衝水路、迎客王」的地方盛事，嘉義縣衛生局強調，已派員到其經過停留之處消毒，也呼籲那段時間出入那些處所者自主健康管理。

指揮中心指出，案1217於5月2日起陸續出現發燒、咳嗽、呼吸喘症狀，並於5月4日至5月10日間前往同一家診所就醫5次，5月11日因症狀持續，且出現呼吸困難、腹痛、肌肉痠痛，至醫院就醫，經診斷有肺炎情形，由醫院採檢通報，於今日確診，感染源待釐清。

(中時新聞網)