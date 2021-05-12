國民黨立委陳玉珍今接獲萬里摘星樓住戶陳情，指福泰飯店在未告知和取得住戶同意情況下，與衛福部簽約為集中檢疫所，擔憂摘行樓成疫情破口，新北市長侯友宜12日回應，福泰飯店去年曾向新北市府申請防疫旅館，卻因動線不符，遭市府駁回2次，今年元月中央政府將「福泰」列為集中檢疫所。

新北市萬里共構宅「摘星樓」，1至13樓(共586戶)為一般住家，14至18樓與部分的1、2樓和地下室屬於「翡翠灣福泰渡假飯店」。住家與飯店共用地下室和停車場、安全樓梯、貨物電梯、一般電梯與衛浴設備的通風管道；對此，衛福部長陳時中12日表示，會再調查，待情形明朗之後再對外報告。

侯友宜下午視察新莊宏匯廣場7樓美食部時回應，「翡翠灣福泰渡假飯店」去年2次欲申請為防疫旅館，都遭新北市府以動線不佳退回，今年元月份中央政府將「福泰渡假飯店」列為集中檢疫區，並派駐保總總隊進駐。

侯友宜說，「福泰渡假飯店」列為中央集中檢疫區後，當地住戶、附近居民強烈抗議，新北市府衛生局長當時親自打電話向中央應變組王組長反應，希望中央把動線、混居狀況改善到居民能夠安心。

媒體提問，是否認為中央失責？侯友宜回應，萬里「集中檢疫所」據他了解，視簽約到6月份，「我想中央會有因應作為」，他再次強調，第一、「集中檢疫所」是中央權責，第二、地方接到居民抗議訊息後，有立即向中央反應，第三、「福泰渡假飯店」並非防疫旅館，地方沒有權責，且當時新北市府已拒絕該飯店列為防疫旅館2次。

(中時 )