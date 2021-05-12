疫情多點爆炸侯友宜提恐封城 專家警：進化版病毒已在社區擴散

基隆確診婦人（案1217）傳出曾到高雄進香，市長陳其邁稍早僅簡單證實她在高雄待了長達12小時，沒想到，市府的疫調簡報檔案卻外流，婦人詳細足跡完整曝光，由於比中央早一步洩漏消息，市府內部相當震驚；據悉，陳其邁已要求衛生局追查為何洩漏，以免將來再次出包，造成防疫消息混亂。

基隆確診婦人南下進香的完整足跡曝光，5月1日上午7時從新北市搭遊覽車出發，上午10點抵達南投某宮廟某宮廟用午餐，下午1時至2時間，到台南參觀觀光工廠、下午5時抵高雄大寮區某宮廟，之後進香團在戶外空地辦桌吃晚餐，10人1桌、共8桌，飯後婦人到三民區一間宮廟的香客大樓入住，睡12人1間的大通舖，而同團另有20人則至仁武區的飯店住宿。5月2日上午，進香團用完早餐，才搭遊覽車離開高雄，前往其他行程景點。

中央流行疫情指揮中心並未公開確診個案詳細足跡，但今日一張「基隆市確診個案於高雄市活動歷程」簡報截圖卻透過網路、通訊軟體群組瘋傳，媒體收到訊息，下午紛紛前往各地點拍攝，果然拍到市府相關人員正在現場消毒，等同證實相關足跡地點正確。

市府下午召開跨局處防疫會議，會後陳其邁接受聯訪，針對媒體詢問確診個案活動歷程表外洩，他未證實圖表內容正確與否，僅表示疫調以中央宣布為準，並強調圖表來源不明，沒經過證實，希望外界不要傳播。

然而據了解，市府防疫會議上，陳其邁已注意到疫調內容曝光，早就在網路上廣為流傳，而且是整個簡報被截圖流出，當場略顯不快，要求衛生局調查為何內部檔案會外流。衛生局則一度解釋，簡報檔案是下午3點才製作完成，也不知道為何網路上已經傳開。

(中時 )