2021年5月11日 這個好猛，用開山刀敲......都不怕砍到自己時間地點不明LINE轉Line轉如有聲明影片著作或要標注誰請來信告知更多影片在不公開社群

台東30歲高姓男子10日深夜在台東市四維路上某內科診所附近，手持開山刀，將路旁廂型車所有車窗敲碎，整輛車被砸得面目全非，而影片拍攝者則全程將肇事高男所作所為錄下，並於11日上傳至臉書社團；網友見狀直呼太貼心，替警方省去調畫面的時間。台東警方將高男依刑法毀損、恐嚇罪將被移送台東地檢署偵辦，並持續追查其他嫌疑人並深入調查犯案動機。

有網友在臉書社團表示，現在連犯罪都要自拍了嗎？影片中顯示，有名身穿黑衣、黑口罩男子與友人自拍紀錄拿著開山刀猛力敲擊車窗的畫面，幾分鐘下來，整輛車無一處車窗是完整，拍攝者甚至大膽上傳網路社群，還在影片說明寫下「這個好猛，用開山刀敲都不怕砍到自己」，引起民眾好奇，眼尖網友更發現案發地點就在台東市四維路旁，不禁好奇這到底是尋仇還是隨機作案。

台東警方12日說明，高男10日凌晨3時許砸車，並非隨機作案。據傳，因外地車行來台東搶客，因而產生糾紛，但私下已和解；而車窗遭嚴重破壞的廂型車主，自知是遭人挾怨報復後，當下隨即向警方報案。

警方初步調查，這名受害車主所屬車隊的確曾與同業發生載客糾紛；警方11日擴大調閱市區周邊監視器，在11日9時許將高男查緝到案，然而高對於犯案原因，均推說「酒醉不記得」、「隨機砸車」，並指稱使用刀械丟棄在台東市某橋下，警方迄今尚未尋獲。全案依刑法毀損、恐嚇罪將被移送台東地檢署偵辦，警方表示將持續追查其他嫌疑人並深入調查犯案動機，釐清真相。

台東分局呼籲，民眾遇有糾紛應循正當管道解決，切勿嘗試以暴力解決問題，本分局對於暴力案件絕對刨根溯源、嚴查嚴辦，絕不會寬貸。

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(中時 )