宏碁宣布旗下電競筆電Predator Triton 300、Predator Helios 300及Nitro 5系列全面升級，搭載全新第11代Intel Core H系列處理器及NVIDIA GeForce RTX 30 系列顯示晶片，支援全新GeForce RTX 3050 、GeForce RTX 3050 Ti；全新升級的電競機款，除了顯著提升效能之餘，在顯示器方面也大幅躍進，提供電競玩家更驚艷的遊戲體驗。

宏碁資訊產品事業筆記型產品事業總處長林恭正表示：「新一代升級的電競筆電，全面搭載效能強大的全新處理器，大幅突破散熱管理的能力，並將產品推升到全新境界。」Intel行動產品事業群副總暨總經理Ran Senderovitz表示：「透過搭載第11代Intel Core H系列處理器，像是宏碁這樣的創新者提供使用者更極致的電競體驗；Intel全新處理器架構最高頻率可達5GHz，支援全新PCle Gen 4 SSD，提供高速圖形讀取與資料寫入，更搭載最新Wi-Fi 6E及Thunderbolt 4技術，讓玩家能享受閃電般極速的傳輸體驗。」

Predator Triton 300

Predator Triton 300（PT315-53）電競筆電機身厚度19.9公厘，搭載第11代Intel Core H系列處理器，頻率最高可達4.6 GHz，支援 NVIDIA GeForce RTX 3080系列筆電顯示晶片，以及最高32GB DDR4記憶體：追求沈浸式電競體驗的玩家，可搭載支援165 Hz刷新率的 QHD顯示器；以全方位效能為主的使用者，則可選配360 Hz刷新率的高速FHD顯示器。兩款螢幕配置在OD（overdrive）模式下，皆能達到3毫秒反應時間，呈現流暢、無殘影的使用體驗。

在散熱技術上，Predator Triton 300採用雙風扇技術，配載全新第5代AeroBlade 3D風扇，確保機身能保持穩定狀態。雙風扇系統共有89片0.08釐米超薄金屬扇葉，使整體風量較塑膠風扇提升達55%。不僅如此，Predator Triton 300更內建GPU及CPU專用熱導管，強化整體效能表現。全新升級的Predator Triton 300搭載四區背光RGB鍵盤，彩色的WASD與方向控制鍵帽，提升手感辨識度，提供更個性化的使用體驗。此外，內建的DTS X:Ultra音效系統能讓所有耳機或喇叭搖身一變成為360度環繞音響。在傳輸方面，Predator Triton 300支援Intel Killer E2600G 乙太網路晶片、Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i無線網路以及Control Center 2.0，降低連線延遲率，且支援多連接埠提供玩家更多外接裝置的選擇，包括：一個可外接螢幕的HDMI 2.1、兩個第1代USB 3.2插槽，以及第2代USB 3.2插槽、Mini DisplayPort 1.4、USB Type-C（Thunderbolt™ 4）各一組，讓電競筆電擁有更多擴充可能。

Predator Helios 300

全新Predator Helios 300搭載最新第11代Intel Core H系列處理器、NVIDIA GeForce RTX 3070筆電顯示晶片，以及最高32GB DDR4記憶體；支援第5代Acer AeroBlade 3D風扇，雙風扇系統共有89片0.08釐米超薄金屬扇葉，整體風量較塑膠風扇提升達55%。17吋機型亦包含Acer Vortex Flow Design設計概念，排氣口可提升空氣對流，以增強CPU及GPU的散熱功能，進一步降低筆電的表面溫度。

Predator Helios 300可選配兩款顯示器，其一具備360 Hz刷新率的高速FHD顯示器，另一個則支援165 Hz刷新率的 QHD顯示器，展現驚豔的寫實效果；兩款顯示器皆在OD（overdrive）模式下，支援3毫秒加速反應時間。亮眼的外型亦延展至鍵盤設計，鍵盤上WASD的按鍵上配備4區RGB鍵盤及透明的鍵帽，相較與一般鍵盤，Predator Helios 300搭載一鍵超頻的Turbo鍵及PredatorSense鍵，可開啟Predator量身打造的應用程式，以監控或使用超頻系統，亦可自行定義所有RGB功能。電競筆電Predator Helios 300支援Intel Killer E2600G 乙太網路晶片、Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i無線網路，提供可靠連接和降低連線延遲率；另配備Control Center 2.0與DTS X:Ultra。除此之外，筆電亦提供完整的USB 3.2插槽，包含極速的USB Type-C（Thunderbolt™ 4）、支援DisplayPort功能和電源傳輸，更配備一個可外接螢幕的HDMI 2.1插槽，電競玩家可輕鬆外接顯示器；且最高支援2TB Raid 0或2 TB HDD超大儲存空間。

Acer Nitro 5

新一代 Nitro 5系列筆全面升級第11代Intel Core H系列處理器、NVIDIA GeForce RTX 3070顯示晶片，以及最高支援32 GB的DDR4記憶體。搭載15.6 （AN515-57）或17.3吋（AN517-54）高效QHD IPS3 顯示器；165 Hz的畫面刷新率與3毫秒的反應速度再加上80％的螢幕機身比。除了速度外，全新Nitro 5在容量上也有大突破，內建兩個M.2 PCIe / SATA SSDs1 插槽，最高可支援1 TB Raid 0 SSD或2 TB HDD超大儲存空間。

全新升級Nitro 5筆電，採用獨家Acer Coolboost技術，讓機身運轉時隨時維持散熱狀態，雙風扇設計以及四個排氣口，讓風扇轉速提升10％、CPU/GPU散熱效能提升9％。在低耗能運算時，使用者還可以使用專屬的NitroSense按鍵，一鍵監控筆電效能表現、選擇預設或自訂冷卻模式，亦可調整多種模式，像是LCD OD（overdrive）模式或Acer TrueHarmony’s 六種聲音模式等全新升級功能。

此外，Acer Nitro 5全新搭載的四區RGB1鍵盤，鍵程僅1.6公釐，採用全黑的Precision Touchpad觸控板，讓使用者操作更順暢。Nitro 5也內建多元的連接選項，包括RJ45及HDMI 2.1連接埠、兩個第 1代USB 3.2插槽，以及第2代USB 3.2、 USB Type-C (Thunderbolt 4) 各一組。最後，全新升級的Nitro 5更是畫龍點睛，將充電孔移至筆電背側，打造更乾淨利落的筆電外觀。

(科技)