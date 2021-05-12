嘉縣衛生局12日已派員到新塭嘉應廟進行消毒。（嘉縣府提供／張亦惠嘉縣傳真）

5月8日上午新塭嘉應廟九龍三公衝水路迎客王活動狀況。（嘉縣政府提供／張亦惠嘉縣傳真）

中央流行疫情指揮中心新公布的確診個案，有一案曾至南部參加進香團活動，5月7日搭遊覽車參加為期2日的進香團，傳出曾到嘉縣布袋鎮新塭嘉應廟參加「衝水路、迎客王」祭典，消息一出引發地方恐慌，嘉義縣衛生局強調，已派員到其經過停留之處消毒，也呼籲那段時間出入那些處所者自主健康管理。

據了解，這次女確診個案是參加萬華青龍宮的進香團，在參加衝水路迎客王的神轎名單中赫見青龍宮名單，途經多間廟宇，目前仍在進行疫調中。「衝水路、迎客王」祭典是地方盛事，當天包括嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘與翁重鈞都有參與，都有全程戴口罩。

嘉義縣衛生局指出，接獲中央通知1確診案例曾參與布袋嘉應廟衝水路等廟會活動，即啟動防疫消毒機制，12日已完成個案足跡處所及嘉應廟沖水路周邊環境消毒，降低民眾感染風險。

縣府強調，已掌握個案足跡，完成加強消毒工作，避免民眾擔心公共場所、大眾運輸交通工具會有病毒殘留疑慮，此外，環保局針對縣內觀光景點及人潮聚集場所共30處，落實假日前後進行防疫消毒，以降低人員移動傳染風險。

(中時 )