印尼是島嶼最多的國家，素有「萬島之國」之稱 ，為了維持島嶼之間的治安與國防安全，印尼自行設計了一種混合動力的「坦克船」(tank boat)，可以運載1個排的部隊，並有105公釐主砲，加完油的情況可航行600英哩(約960公里)。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，印尼國防博客披露，坦克船是由印尼的國防承包商PT Lundin所研發，並且獲得國防部的核可，進行少量的製作與測試，如果效果不錯，將可獲得更多的訂單。4月28日，坦克船原型在東爪哇外南夢(Banyuwangi,巴里島對面）的海岸，開始了海上試驗。

坦克船有足夠的火力，還有頗大的裝載量。(圖/PT Lundin)

印尼獨特的地理環境需要這種特殊武裝。這個群島國家有2.53億人，共有17,506座島嶼，總海岸線長度達到99,082公里，是美國海岸線長度的五倍。其中只有6,000座島有已登記的社區，有些島嶼名義上無人居住，卻可能有非法集團藏身。這就使得印尼需要有快速上島，並且具備足夠火力的水陸交通工具，以對付犯罪集團，甚至是恐怖武裝團夥。

X18 Tank Boat: New Innovation of Indonesian Defense Industry

PT Lundin所設計的坦克船，全長18公尺，寬6.4公尺，採用雙體船設計，較大的浮力可以有更大的裝載量，即使運送了大批人員和貨物，吃水深度僅有1公尺，它能運送20名陸戰隊員，差不多是一個排。

在性能方面，坦克船安裝2具1200馬力的柴油機，搭配射水推進統，使它有40節的高航速(約75公里/小時)。而且航程夠遠，最大航程為600英里(965公里)。

當然，其他快艇也有類似性能，那麼坦克船獨特的地方就在它的武器：它有一個大砲塔，可以隨時為部隊提供重型火力支援，火砲是105公釐戰車砲，可射擊穿甲彈與高爆砲彈，另外也能以榴彈砲一樣，以42度的仰角，執行遠距跑擊。

(中時新聞網)