被列入口罩國家隊的康匠製造股份有限公司去年10月遭查出未經核准製作外科口罩和一般醫療用口罩，總計賣出1458萬多片口罩，另有603萬多片被封存，不法獲利約6875萬元。新北地檢署今偵結，依違反醫療器材管理法罪嫌起訴負責人陳勇志、總廠長許仁賢，並查扣其犯罪所得。

檢警調查，康匠公司去年10月核准製作外科口罩，未料陳勇志、許仁賢卻在未告知衛生主管機關下，擅自製造醫療器材，要求桃園廠在同年4至9月間製作約1400萬片的外科和一般醫用口罩，並用每片5元的徵用價格販售給疾管署，獲利高達6598萬元，且另有134萬多片遭桃園市衛生局封存。

另外，康匠德昌廠也在去年9月間，在未核准醫療器材許可證的情況下，製作138萬多片一般醫用口罩，並用每片2元的價格出售，獲利277萬多元，另有468萬多片被新北市衛生局封存。

直至去年9月間，食藥署與新北市、桃園市衛生局前往稽查，才發現違法狀況，移送偵辦；偵辦期間，陳、許2人坦言未經核准生產口罩，但辯稱不知遷廠也須經許可才可製造，新北地檢署今依違反醫療器材管理法罪嫌起訴2人，並查扣未銷售口罩和犯罪所得。

(中時 )