昇達科（3491）12日宣布加碼持有旗下子公司芮特科技（6514）的持股，事實上昇達科原已擁有芮特科技過半的股權，持股比例達54.01％，對於董事會通過再加碼芮特股權一事，昇達科強調，加碼芮特持股係為了長期投資，對股東權益及財務業務並無重大影響，並強調該案已委由董事長核定並全權處理。

昇達科宣布擬自明（13）日起至7月12日止，加碼芮特持股，加碼張數以不超出5百張為限，每股交易價格以50元為上限，總交易金額以不超出2,500萬元為限。

芮特12日股價受到台股大跌拖累，也同步走低，終場大跌6.87％，收盤價落在42.7元，股價創下去年3月24日以來的新低，此時昇達科宣布進場加碼子公司持股，護盤意味濃厚。

芮特今年營運狀況不錯，經結算，首季合併營收1.94億元，與去年同期相比大增32.64％，換算毛利率24.98％，雖不若去年第四季的26％，但仍維持與去年同期24.8％相當的水位，至於獲利部分，首季稅後淨利1,761萬元，較上季1,303萬元成長35％，但卻較去年同期激增147％，換算每股盈餘0.59元，不僅較上季0.44元顯著成長，也較去年同期0.24元倍增。

(工商 )