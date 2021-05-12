臺灣企銀一向配合主管機關防疫規定，同仁及客戶入行須量測體溫、手部消毒、並佩戴口罩、維持社交距離外，此次因應國內疫情警戒提升至第二級，自11日起客戶進入臺企銀各營業據點及辦公場所，皆強制採行「實聯制」，填寫姓名及電話。

國內疫情嚴峻，臺企銀已於日前分批啟動異地備援，並將於14日升級防疫措施，全行施行異地、分層辦公，部分人員居家辦公，多元模式分散群聚風險，並隨疫情變化機動調度。另外，臺企銀已取消辦理各類非必要會議及課程等活動，同時減少外部訪客來行洽訪行程，降低當面接觸機會。

為防疫考量，臺企銀5月31日法說會採線上形式，6月25日股東常會亦已研擬戶外開會相關配套，並依主管機關防疫指引，採人流管制、動線規劃、全程佩戴口罩、酒精消毒及發燒者禁止進入會場等，臺企銀如因疫情影響而須變更股東常會召開地點或日期時，將於「公開資訊觀測站」發布重大訊息公告。

臺企銀補充，依據個資法，民眾進入臺企銀所提供的實聯制資料，僅配合主管機關疫情調查及聯繫使用，當事人可請求查詢、閱覽或複製資料，原資料於臺企銀保存28日後立即銷毀，民眾無須擔心個資外洩。

針對中央流行疫情指揮中心公佈的確診個案活動足跡，臺企銀皆於第一時間調查同仁是否有接觸史，持續要求並追蹤同仁自主健康管理情形。臺企銀總行大樓員工餐廳，於疫情爆發初期就於各餐桌增設隔板且每日消毒，近日新增製作外帶便當供同仁購買，避免群聚用餐。

在零接觸原則下，臺企銀於總行出入口設置紅外線熱像儀感測體溫，亦持續要求同仁及客戶務必正確戴口罩及勤洗手，同時於各樓層加強補充酒精乾洗手液，供同仁隨時使用。

臺企銀表示，面對防疫將以嚴謹及超前部署的心態隨時調整，確保為廣大中小企業客戶的金融服務，不因疫情而中斷。

(工商 )