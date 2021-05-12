今本土暴增16例確診 侯友宜下令：五股、三重、中永和加強清消（戴上容攝）

中央流行疫情指揮中心今（12日）日公布新增16名COVID-19本土案例，新北市長侯友宜前往五股區成州市場視察清毒工作表示，除中央疫調相關軌跡外，即日起五股、三重及中永和等4區，同步全面清消，中央流行疫情指揮中心雖未公布這幾區足跡，新北仍擴大匡列採檢，加強鄰近區域清消。

侯友宜下午前往五股成洲市場視察環保局清消工作，他現場指示各單位以超越二級警戒標準面對疫情，要求環保局繼昨日新莊、蘆洲地區大規模消毒作業後，再針對五股、三重及中、永和等區同步進行全面清消。

侯友宜表示，中央流行疫情指揮中心雖未公布4區相關足跡，但新北秉持多做多防範原則，不能針對單一個案經過足跡清消，鄰近區塊也要求做好消毒工作。社區感染傳播快速，這次比以往都還要嚴重，即日起至6月8日是疫情關鍵時間，若未全面防堵，恐爆發更大型社區感染。

環保局表示，今日已全數出動362名防疫消毒大隊人員，畫定責任區由各區清潔隊支援當地清潔隊執行清消作業，並以區塊方式分組，同步進行地毯式全面消毒。其中五股分為5區、並有泰山、八里、三芝支援；永和分4區、並有坪林、石碇支援；三重分5區，並有淡水支援；中和分4區，並有新店、汐止、板橋、土城、深坑支援。

環保局強調，以最高標準落實防疫措施，防疫消毒大隊全數動員清消，防堵疫情傳播，各區清潔隊也持續執行全市列管的1360處公共區域，及曾確診案例足跡周邊等清消作業。

(中時 )