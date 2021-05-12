疫情升溫，正值5月綜所稅、營所稅申報期，財政部今(12日)下午臨時開會決定報稅期是否延長，已拍板將延長1個月至6月30日止。

本土疫情升溫，指揮中心指揮官陳時中示警國內疫情非常嚴峻，近日可能升到第三級警戒。正值報稅季，外界高度關注報稅期是否再度延長，為此，財政部下午臨時召開會議研商。

雖然全台已有3成多的申報戶完成個人綜所稅申報，速度比往年加快，也有手機報稅、行動門號登入等便利報稅工具可使用，但考量往年不少民眾會趕在申報截止日前才報稅，且疫情近日可能升到第三級警戒，加上營所稅申報相對容易受疫情影響，今天財委會上也有多名立委建議延長。

綜合以上面向，最終會議結論為延長綜所稅、營所稅申報期1個月，截止日從5月31日延至6月30日，但仍呼籲民眾儘量在5月底前完成，避免因臨時延長報稅期，導致原先的繳款條碼過期、須重新申請等細節問題。

至於房屋稅開徵期則維持1個月至5月31日截止，主要考量房屋稅採開單課徵，民眾只需繳納稅款便完成，在家就可線上以信用卡、行動支付或轉帳繳納。（編輯：楊蘭軒）1100512

(中央社)