2020年首次登台的3X3.EXE聯盟賽，將三對三籃球賽事與各地景點結合，得到了極大的迴響，3X3.EXE聯盟賽為世界上最大的跨國3X3聯盟，今年由日本、泰國、紐西蘭及台灣組成，共有92隊參賽，而台灣新冠肺炎疫情升為第二級，聯盟執行長吳岱豪表示，一切遵照中央流行疫情指揮中心防疫規範，也會安排直播服務。

3X3.EXE聯盟賽今年賽事參賽隊伍陣容來勢洶洶，新北Footer去年在吳岱豪親自與賽的協助，助隊在基隆站奪冠，今年他並未參賽，但新北Footer「小胖」洪志善留隊，加上蔡峻銘、林瑞堃等好手，強勢挑戰北區男子組；中區男子組則有台中夢想家青年隊與賽，有來自UBA名校義守大學的白曜誠、蘇文儒、陳品銓等年輕選手坐鎮，台中一中數位則有多年SBL資歷的岳瀛立領軍，加上周資華、黃建智、林仕軒、董永全等。

女子組方面，不少現役WSBL女將參加，國內女籃霸主國泰更派了兩隊，王維琳、黃鈴娟、陳薇安、戴宜庭、徐玉蓮等人出征；台北天淨則有前國手劉君儀坐鎮，搭配國家隊主控彭詩晴，還有陳晏宇、黃英利等鋒線好手。

3X3.EXE聯盟賽今年6月初將要開始巡迴征戰，開幕戰與台灣決賽將會在台中市舉行，並配合今年10月新北市全國運動會，於新北市民廣場舉辦Absolute3x3年終賽，分為北區男子組6隊、南區男子組6隊加上女子組6隊，男子組各區前兩名即晉級9月11日到12日在東京舉辦的季後賽，女子組則是前三名晉級。

對於新冠肺炎防疫大會同樣不馬虎，吳岱豪今天強調一切遵照指示，屆時若無法開放觀眾進場觀賽，聯盟也會安排直播服務，讓球迷不錯過精彩賽事。

(中時 )