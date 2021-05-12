台灣1名知名建築設計師在工作室的女廁內裝設針孔攝影機，偷拍2名女實習生，其中1名實習生某日發現廁所電源開關處有奇異閃光，驚覺遭偷拍，報警後全案曝光；警方事後搜查該設計師的電腦，除了發現實習生的偷拍照，還發現他女友也遭偷拍，而他坦承犯行並稱「A片已滿足不了我」遭法院判刑3個月，可上訴。

判決書指出，男子擁有多個國內外建築碩、學士學歷，2019年榮獲台灣建築設計大獎，在台北市大安開設室內設計公司，他在前年到中部某大學登記開放實習，因此有2名女大生申請暑假實習成功；不料他獲知有2名女性要到職，就在女廁的電源開關與肥皂盒內偷裝針孔攝影機，欲偷拍春光。

而其中1名女實習生在如廁時發現電源內有異樣的閃光，，懷疑是針孔攝影機，便以手機蒐證後報警。警方搜查後男子電腦後發現，除了2名實習生遭偷拍外，男子的女友也遭偷拍；男子事後則坦承犯行，他稱平時看A片已經滿足不了他，還口出狂言：「偷拍也是會挑的，不喜歡的影像直接刪掉。」

台北法院認為，男子罪證明確，雖坦承犯行、無前科紀錄，卻沒與受害者達成和解、獲得原諒，依妨害秘密罪，無故利用工具或設備窺視、竊聽他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，判王男3月徒刑、得易科罰金，以新臺幣1000元折算1日。

(中時新聞網)