中美關係持續緊張，特斯拉恐因地緣政治的關係，在大陸的領先地位難以持續。4月份上海工廠的銷售下降和縮減計劃表明，該工廠已經面臨著更艱難的前景。

特斯拉開始遭到大陸民族主義者抨擊。在上個月的上海車展上，一位穿著T恤的顧客爬上一輛特斯拉，上面寫著「煞車不起作用」。她的抗議之所以轟動，部分原因美國對特斯拉自動駕駛系統進行的調查。特斯拉事後對此事的公關回應很拙劣，使情況變得更糟。該公司隨後發表道歉聲明，並確認將與監管機構合作解決任何問題，並強化大陸的公共關係的人才招募。

在大陸品牌抵制通常很是短暫的，但是特斯拉的困境部分來自特斯拉是首個沒有當地合作夥伴進入大陸的西方品牌，這是個特權。但隨之而來，也代表著它在大陸市場是孤立無援的。

特斯拉4月份的銷量比前一個月下降了27％，仍然使特斯拉交付了約2.5萬輛汽車，遠遠超過了1月或2月。但是隨著大陸消費者有很多選擇，包括蔚來、小鵬和其他本土品牌，也隨之而來。同時，路透社週二的報告稱，特斯拉正在停止購買預備要擴張的上海基地的土地的計劃，這表明中美緊張局勢仍然是馬斯克雄心的障礙。

特斯拉在大陸市場的銷售額約佔特斯拉總銷售額的三分之一，而馬斯克一直在談論其前景。即使在今年下跌了13％之後，目前特斯拉的比益比仍為206倍，是汽車業平均水平為13倍。但有跡象表明，該特斯拉在大陸的表現正在減弱，可能會促使投資者進一步遠離加速器。

(中時新聞網)