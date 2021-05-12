震旦行（2373）公告第一季財報，單季合併營收32.23億元，較2020年同期成長34％，稅後淨利2.59億元，較去年同期成長66％，每股純益1.15元，大幅超越去年同期的0.69元。

震旦行指出，因兩岸疫情控制良好，整體景氣明顯復甦，震旦行乘勢積極開拓市場，精實管理內涵，在大陸OA事業與家具事業大幅成長帶動下，整體營收與獲利展現強勁回升力道。

第一季雖為辦公市場的淡季，然隨市場景氣復甦，震旦行持續優化經營平台，變革創新，擴大經營規模，法人預估，震旦行的營收與獲利將逐季成長。

震旦行經營邁入56周年，除了持續專注辦公領域的深耕，因應後疫時代零接觸需求，不斷創新商業模式，擴大雲端與智能應用等新事業領域發展。例如：「震旦雲」結合大數據、人工智慧等科技強化AI面試系統應用，協助企業進一步預測及發展人才管理策略，讓人才甄選變得精準快速，已獲許多知名科技業、製造業與金控集團使用，也讓雲旦雲使用人數快速增長突破5萬。

此外，台灣OA事業4月成立iSpace智能應用中心，結合AI與3D自造，提供智能應用、自造教育、空間規畫三大解決方案，以及震旦自造教育工作坊，作為企業與學校數位轉型孵化基地，期望三年內為台灣OA事業創造超過10％的營收成長。未來也將逐步將此模式複製到大陸OA市場，運用震旦實體通路優勢，創造差異化。

(工商 )