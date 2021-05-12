許多素人正妹因登上網路平台，受到熱烈討論爆紅，進而變成網紅甚至出道當藝人；不久前網路瘋傳一張正妹在超商購物，穿得太火熱好身材被看光，馬上有網友肉搜出本尊陳潔兒，她過去曾是真理大學校花，目前更是性感代表的JKF女郎之一。

網美陳潔兒是JKF旗下女郎之一，她原本只是一名直播主，有粉絲後也跨足模特兒圈，而精緻臉孔和魔鬼身材是她的最大武器；對於逛超商照片引起熱烈討論，她也解釋當天因為趕時間，隨手拿了一件衣服套上，就變成照片中的樣子，穿著合身粉絲透膚上衣包住超巨上圍，好身材全被看光。

不久前陳潔兒一張生活性感照引起網友熱烈討論。(圖/ 摘自陳潔兒IG)

而陳潔兒在IG提到，自己首度登上JKF雜誌封面，分享雜誌中對自己的介紹，「亮麗金髮、凹凸有致的身材，和自然散發的性感氣息，這位讓人目不轉睛「金髮尤物」名叫陳潔兒」；且附上多張為雜誌拍的美照，完美展現她傲人上圍和性感滿分的表情。

大票網友都被陳潔兒的各種性感照電暈，激動表示，「美過頭，女神是封面必買」、「已下訂五本」、「有夠好看」、「這胸不算大，那怎麼樣才算大」、「太誘人了吧」、「真尤物，太棒了」。

(中時新聞網)