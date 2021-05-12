前女團「女F4」成員Amy（葉庭蓁）身材火辣，與圈外人老公薛敬樺（小薛）結婚12年育有1子，然而她近日就被師弟兼好友冠志在節目中爆料，兩人不僅曾同睡一張床，還不小心看過Amy裸體「而且身材很好」，令觀眾看了譁然，但Amy事後也在臉書坦蕩蕩曝老公反應，強調與冠志真的是純友誼。

冠志日前上節目暢談與Amy的純友誼，稱兩人好到曾同睡一張床，也因對彼此都沒有非分之想，所以什麼事都沒發生，他更自爆曾不小心看過Amy裸體，而且身材很好，令主持人鄭弘儀聽完一度驚訝到無法接話。

🤣🤣🤣看完我真的笑死了😏😏 新聞挖挖哇粉絲團太猛了🤣下次換我去爆料啦🤣不得不說鄭大哥太厲害。。。我真的是男的🤣🤣🤣 冠志Arvin粉絲團媽。。。。你皮養太久沒有被我整了😏😏 ＃通告活動請洽：0917118996 由 Amy葉庭蓁發佈於 2021年5月11日 星期二

不只如此，冠志還透露與Amy約定好，若45歲他沒結婚，Amy也單身，會打算在一起結婚，「所以在這之前其實我們就是非常好的閨蜜，非常好的朋友，所以我們不會對彼此有任何的遐想。」只是冠志的這一番言論就引發網友批評，紛紛在影片下方留言「有沒有純友誼不是重點，有個東西叫做分寸！Amy和冠志很顯然沒有」、「下期不妨邀Amy的老公談談他的反應」。

不過Amy態度相當坦蕩，事後更在臉書轉PO節目影片，吸引粉絲好奇提問「所以是真的？」Amy也親自回應並透露老公當下反應，「真的，而且我跟老公一起看完整集，但…他（冠志）真的是我娘，我老公也知道……」。

(中時新聞網)