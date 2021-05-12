前主播、購物專家薛楷莉轉換過不少工作跑道，2019年轉職成爲護理師，目前在家鄉高雄一間醫院的加護病房任職，近日她接受媒體專訪，回想起最讓她心有餘悸的急救經驗，是把90歲高齡的外婆從鬼門關前搶救回來，讓她至今還印象深刻。

據《聯合報》報導，薛楷莉表示外婆的身體狀況一直都還不錯，平常過9點才會就寢，可事發當天，對方吃完藥就在輪椅上睡著，自己覺得反常便前去關心，沒想到竟發現外婆全身發汗發冷，且還測不出血壓，接著用觸診發現外婆的頸動脈沒有跳動，拍打也沒反應。

薛楷莉用3年完成學業，現是加護病房護理師。（圖／翻攝自臉書）

薛楷莉當下馬上請舅舅叫救護車，等待救護車的時候，她先幫外婆做CPR，同時在心中默念「快醒醒」，所幸外婆終於恢復呼吸，也順利送醫撿回一命，當下她激動到眼淚狂噴。

薛楷莉事後回想起來，就感嘆每天在ICU重症病房替病人跟死神拔河，沒想到有天會幫到自己外婆，而今（12日）是國際護師節，她提醒現在很多醫院都有定期舉辦CPR+AED急救課程，一般民眾都可以去參加，希望大家能知道實行CPR的重要。

薛楷莉離開媒體界之後，2015年決定當回學生，她在屏東美和科技大學健康暨護理學院苦讀，成功拿下第1名，4年的學業，她只用3年就完成，對於未來規畫，她曾表示：「未來我只希望回歸平靜的生活，繼續燃燒自己、照亮病人，並朝醫學繼續邁進。」

(中時新聞網)