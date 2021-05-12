今指揮中心新增16例本土確診，各大賣場防疫跟著升級，如IKEA、特力屋、HOLA等皆宣布，啟動全聯實聯制。

IKEA官方於今（12）日宣布，全台六店即日起進行實聯制防疫措施，消費者須於入店前使用手機掃描QR Code，填寫基本資料、聯絡方式後，方能入館;特力屋、HOLA等則宣布於今日18點起，啟動實聯制。

另外進店後也須全面配戴口罩，配合量測體溫、入口執行手部清潔等，工作人員也將會配戴口罩、紀錄體溫，若有至顧客家中的福，也會比照辦理，並定時消毒，為防疫安全嚴格把關。

(中時 )