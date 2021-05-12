國內疫情升溫，台股今天盤中一度重挫逾1,400點，外界憂心是否傷及經濟成長動能，國發會主委龔明鑫表示，對國內消費衝擊難免，但若疫情在6月8日前受控，對經濟影響應該相當有限。

中央疫情指揮中心昨天宣布提升疫情警戒至第2級，實施相關限制措施至6月8日。龔明鑫指出，疫情對經濟影響分程度大小、期間二層面，程度愈大、期間愈長，對經濟衝擊愈大。

龔明鑫分析，經濟活動有出口、投資、消費三面向，疫情升溫屬於突發性事件，主要衝擊國內消費，但對出口、生產、投資不太會有影響，不至於傷及全年經濟，「除非限制人去工作，這是另外一回事，但現在沒有這樣限制」。

龔明鑫說，即便消費動能受創，民間消費有補償的特性，如果疫情短期內獲得控制，之後可能也會有一波報復性消費。

對於台股爆量下殺，龔明鑫認為，股市主要靠基本面、資金面及國際股市連動，只要疫情在6月8日之前獲得控制，對經濟基本面的影響只是短期。資金面現在沒有問題，國際股市則與疫情發展有關，若疫苗陸續施打，國際疫情應會慢慢緩解。

(工商 )