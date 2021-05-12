特力（2908）董事會12日通過首季財報，合併營收達115.8億元，較去年同期成長25.6％，淨利歸屬母公司業主達2.78億元，每股盈餘0.56元，較去年同期大幅成長124％。

特力進一步說明，今年首季營收表現亮眼，營業利益及稅前淨利相較去年同期均大幅成長；其中貿易事業營收為65.6億元，較去年同期成長39.9％，除了新品類需求成長，歐美客戶對既有品類的拉貨動能依舊呈現強勁成長。受惠於特力集團的提前部署，在新冠疫情爆發前，啟用美東倉庫，備妥庫存倉儲，及時滿足客戶的強烈需求，逆勢繳出漂亮的成績單。

後疫情時期，全球經濟環境仍存在高度不確定性，特力貿易將持續深化南向供應鏈，落實採購地區的多元布局，以因應可能的景氣回溫以及全球大客戶緊急的出貨需求。

而台灣零售第一季營收為45.2億元，受惠於COVID-19疫情在家辦公與居家時間拉長，帶動居家銷售剛性需求，較去年同期增加10.7％。面對後疫情時代，民眾生活方式的改變，提升居家生活品質成為生活新常態，居家修繕需求暢旺，特力屋社區店提供一條龍模式產品銷售及服務以滿足消費者需求。除了積極進行社區店型的展店外，大型店已陸續進行改裝升級，透過讓小店成為大店的衛星店運營模式，增加大店和社區店的連結，搶攻不同市場族群消費者，持續維持成長動能。

(工商 )