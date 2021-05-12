本土疫情升溫，台新金開出第一槍，宣布今年校園徵才停辦，將改於線上徵才並以視訊進行面試，有興趣的同學可至台新金控人才招募網站上瀏覽職缺。今年台新金為了強化國內外業務推展，釋出超過1,000名內外勤職缺，包括儲備菁英(MA)、法金助理客戶關係經理人(ARM)、理財專員、客服專員等多項職務，歡迎有志於金融業一展長才的青年學子踴躍申請。

台新金控總經理林維俊指出，今年台新依循年度徵才傳統，預計招募50位儲備菁英(MA)，表現優異者，年薪可達百萬以上。林維俊補充，為延攬具有國際視野、跨文化思維及具海外生活經驗的優秀人才，早在去(2020)年10月已對海外歸國學子啟動第一波的儲備菁英招募，招募期間收到超過上千份的應徵履歷，後續將透過嚴謹的招募機制，遴選出與有志與台新一起成長茁壯的優秀人才。

台新金強調，為培育金融專業人才並善盡社會責任，台新持續與各大專院校簽訂產學合作計畫，積極促進學用合一，除了中山大學之外，今年再與成功大學合作「財務金融產業碩士專班」，透過全面完整的課程設計，搭配寒暑假的多元實習方案，超前佈署培育各類重要人才。

林維俊進一步表示，除了積極招募數位金融人才及儲備菁英之外，台新透過「Early Win職場體驗計畫」每年皆提供逾300個實習機會，期望能協助在學學生釐清未來職涯方向，同時針對應屆畢業生，推出業界首創的『Jump Team新世代數位財管專家培訓計畫』，以養成中高階財務顧問及專業數位人才為目標，施以6個月完整的訓練以助其學習專業知識並培養各項職場技能。

台新金強調，透過與政府、校園合作的多重模式，來增加求職者職場環境的適應力，從校園接軌職場、基層接軌專才，一條龍式的人才培育供給鏈，能滿足組織永續發展需求，未來將共同攜手致力成為民眾的金融智慧好夥伴。

(中時 )