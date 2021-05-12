通常遇到一個不熟悉的人時，大部分的人都會先用外表來推測對方的性格，但很多時候都會和真實有所偏差。搜狐命理專欄近日就發文點名雙子座、巨蟹座和處女座，這3個星座的人雖然給人的第一印象相當冷漠、不好相處，但其實內心十分溫暖。

1、雙子座

雙子座通常給人一種花心多情的形象，好像很容易就會愛上下一個人，面對這種感情的消散，他們往往表現出冷酷和孩子氣的一面，事實上這只是他們的一種防衛機制，因為雙子座的內心比較脆弱，害怕失去任何一段感情，才會裝作沒心沒肺的樣子，但只要深入了解，就可以體會到他們的溫暖。

2、巨蟹座

巨蟹座雖然對待每個人都相當體貼，但始終保持著距離感，因為他們把感情視作非常稀少罕見的東西，所以會克制自己付出真心，如果想要敲開巨蟹座的心門，就需要很大的耐心和毅力，只要得到他們的認可後，絕對可以收穫一份珍貴又暖心的友情或愛情。

3、處女座

處女座的感情向來是克制又冷靜，他們喜歡讓自己的生活井井有條、喜歡掌控生活上的一切，所以感情這種費神耗力的事情，他們根本不想理會，在與人相處方面，處女座會非常客觀地分析對方的可信賴程度，並保持自己的獨立性，就算他們再怎麼喜歡一個人，也會在默默付出的同時表現出冷漠和疏離。

(中時新聞網)