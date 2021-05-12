雲林縣北港鎮朝天宮針對台灣疫情進入社區感染階段，為管控參拜人潮，12日在廟前設置龍虎門，遊客必需由龍門進、虎門出，神轎與神像則由正門進出，廟方並在3個出入口裝設錄影式體溫器，可自動感應體溫異常者並錄影存證，方便後續追蹤管理。

朝天宮常務董事吳炳俊表示，除了在廟埕設置龍門與虎門管制進出，入廟人員必需戴口罩、量體溫、酒精消毒，並持續加強各神殿的消毒工作，並在廟前懸掛布條提醒大家保持安全距離，若到福德正神殿、註生娘娘殿撫摸金元寶、金童玉女祈福、一定要用酒精、次氯酸水消毒雙手。

雲林縣北港鎮朝天宮防疫升級，在入口處安裝錄影式體溫器。（張朝欣攝）

吳炳俊說，朝天宮香盛期在農曆3月23日媽祖聖誕慶典後告一段落，加上防疫升級，暫時不會出現之前人山人海情況，但星期假日自行駕車來參拜的人潮仍不少，所以廟方會持續宣導周邊店家要自行加強消毒，嚴格遵守各種防疫措施。

北港鎮公所12日起，指派清潔隊前往北港朝天宮與周邊道路定期消毒，鎮長蕭永義指出，朝天宮有許多外地遊客前來參拜，面對疫情嚴峻，有必要持續加強消毒，包括朝天宮內外、周邊道路、停車場都是消毒的重點。

(中時 )