行政院長蘇貞昌今日於臉書發文表示，全世界的疫苗施打雖然都有成長，但是疫情仍然繼續升溫，仍然一天就有65萬人確診、1.1萬人死亡，事實證明，在變種病毒肆虐的現在，嚴格做好個人防疫措施，才能有效阻絕病毒。

蘇貞昌指出，台灣的疫情已經平穩一整年，但現在全球紛紛爆發第三、第四波疫情，鄰近的日韓都發生大流行，馬來西亞宣佈封城，新加坡、越南也發生群聚感染，台灣也開始出現社區感染病例。

蘇貞昌說，今天與衛福部長陳時中、疾管署長周志浩召開會議，要請指揮中心確認以下幾點事項：

1.中央地方合作，全國公共場所和特殊營業場所的防疫規格可以到位。

2、包括口罩、防護衣、消毒酒精等物資庫存都非常夠，醫療院所的物資也都滿艙，讓民眾不用擔心。

3、因應可能的疫情，防疫旅館的數量需預先準備好。

4、第一線醫療院所都要加強疑似病例的通報。

蘇貞昌表示，全球疫情非常嚴峻，台灣是以外貿為主的國家，難以置身事外。因此從政府到民間，都要嚴陣以待，政府帶頭做，個人也要提高警覺，才能一起度過這一波危機。

(中時 )