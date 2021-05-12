前身是南投縣風景區管理所辦公室，經委外經營，變身為有餐飲、住宿的南投縣日月潭遊客服務中心，12日開幕。（黃國峰攝）

南投縣風景區管理所辦公室，變身為包含餐飲及住宿的多功能遊客服務中心，1樓餐廳，窗景就是一幅幅日月潭美景。（黃國峰攝）

南投縣風景區管理所辦公室，變身為包含餐飲及住宿的多功能遊客服務中心，2樓及B1是住宿空間。（黃國峰攝）

南投縣風景區管理所辦公室，變身為包含餐飲及住宿的多功能遊客服務中心，住宿空間陽台，坐觀日月潭山水湖景。（黃國峰攝）

前身是南投縣風景區管理所辦公室，南投縣政府前年委外經營，活化再利用，變身複和式經營模式，有餐飲、住宿及南投縣日月潭遊客服務中心等功能，12日舉行啟用典禮，南投縣長林明溱偕同現場貴賓，在迷漫著咖啡香氛的湖光山色間，為新型態服務中心揭開序幕。

南投縣長林明溱指出，原風景區管理所辦公室，很幸運歷經921地震沒損壞，長年低度利用，2019年起推動活化作業，要來委外招標，終於由王英生董事長標下來，改裝得美輪美奐，未來將配合日管處提供相關旅遊諮詢服務，還可以來這邊喝飲料、住宿等，預祝王董事長生意興隆。

日月潭遊客服務中心負責人王英生表示，服務中心位於朝霧碼頭畔，倚山傍湖坐攬日月山水，離雙龍吊橋也只有40分鐘的車程。該建築原為舊風景區管理所之辦公場域，耗時年餘，投入超過3千多萬元的經費，終於完成整備工作，命名為盒木（HERMON）規劃設計上保有舊建物原有樣貌，走簡約現代的風格為老建築帶來新生，未來不僅提供相關旅遊諮詢服務，並備有咖啡、餐飲及住宿等多項服務。

南投縣府觀光處指出，原南投縣風景區管理所，因機關裁撒後長年低度利用，故於108 年推動活化作業，以每年租金新台幣 57.6 萬元順利脫標，合計可為縣庫挹注新台幣伍佰餘萬元之租金收入。

開幕儀式，邀請國內知名大提琴家張正傑及鋼琴家現場演奏，張正傑老師致力推廣將古典音樂融入生活中，透過他精湛的音樂演出，將波光粼粼光影與煙波霧繚的日月潭湖景，詮釋得頗富詩意。

(中時 )