大陸科興疫苗在印尼使用被證明高度有效。透過近期在印尼醫務人員所進行研究，經由追蹤雅加達2萬5374名衛生工作者，在28天內接種兩針疫苗的最終結果顯示，科興疫苗具有高度有效性，保護100％未出現死亡，96％免於住院醫療。科興CEO尹衛東11日也說，有越來越多證據顯示科興疫苗在實際使用的表現更好，由於存在病毒變異，疫苗保護作用可能因地而異，但科興疫苗似乎很好地抵禦新變異。

根據美媒引述印尼衛生部長薩迪金11日受訪指出，上述接種者有94％已經得到了預防感染的保護，這是一個非凡的結果，比該疫苗多次臨床試驗中的結果都要好。不過目前尚不清楚研究中是否對這些人員進行了統一篩查，以便發現無症狀感染者。

而印尼也是最早接受大陸疫苗的國家之一。今年1月印尼總統佐科‧維多多（Joko Widodo）成為首位接種科興疫苗的世界主要領導人。目前印度已經接種了2200多萬劑疫苗，其中大部分是科興疫苗。

(旺報 )