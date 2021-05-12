去年疫情升溫，8月間，家住花蓮吉安鄉黃女，自國外搭機返台，未戴口罩，機組人員告知應遵守防疫規定戴上口罩，但黃女依然不聽，被開罰3000元還是不繳；法務部行政執行署花蓮分署強制執行，扣押存款帳戶，追回應繳罰鍰，這是花東地區首例未戴口罩裁罰移送強制執行案件。

花蓮分署行政執行官邱俊諭指出，黃姓女子去年8月間從紐約搭機返台，航程中，座位周邊緊鄰其他乘客，無法保持社交距離，也無適當阻隔，依規定應配戴口罩，但黃女未戴口罩，機組人員告知應遵守防疫規定，她屢勸不聽，嚴重影響其他乘客身體健康安全，返台後被罰3000元，但黃女逾期未繳，疾病管制署上月底移送法務部行政執行署花蓮分署強制執行。

行政執行官邱俊諭說，受理後迅即扣押黃姓女子名下存款帳戶，順利為國庫追回應繳罰鍰。也成為花東地區首例因未戴口罩遭裁罰而移送強制執行之的案件。

花蓮分署說，隨著疫情升溫，指揮中心已提升防疫等級至第2級，針對違反防疫規定，尤其是未依規定配戴口罩的民眾將加速裁罰流程，一旦逾期未繳，立即透過聯繫窗口移送執行，並依法查扣財產，必要時採取限制出境等執行措施，以彰顯執行公權力決心，呼籲民眾切勿心存僥倖，以身試法。

(中時 )