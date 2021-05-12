「110年全國大專校院運動會」將於本週末登場，行政院長蘇貞昌今（12）日赴台南視察全大運防疫措施時，呼籲選手、教練及全國同胞，共同遵守防疫規範，蘇說，台灣防疫物資（如口罩、酒精等）皆很充足，請國人放心，只要大家一起努力，一定能度過嚴峻疫情。

蘇貞昌表示，「全國大專校院運動會」是一年一度的體育盛事，今（110）年由成功大學承辦。受限於疫情變化，政府更為小心謹慎，今日特別到此，針對即將舉行的運動會，視察相關防疫措施。

蘇貞昌感謝台南市長黃偉哲、教育部長潘文忠及成功大學校長蘇慧貞領導賽事的防疫團隊，並提到大家一起努力，讓一萬多名選手在最安全的環境下比賽競技，也特別為所有選手加油。

蘇貞昌指出，成功大學利用客製化的入場證及貴賓證，可驗證所有選手、教練及與會者的身體健康狀況，也掌控現場人數及各方面情形。該校不但讓防疫升級，並運用科技防疫，對選手、教練及所有工作同仁做最好的保護，同時透過線上直播，讓觀眾可看到選手的優異表現。

蘇貞昌表示，過去因為大家一年多來的共同努力，台灣防疫做出世界最好的成績，然而面對變種病毒來勢洶洶，以及世界第三波疫情再起，台灣更要提高警戒，不能掉以輕心。

蘇貞昌說，許多國家鎖國、封城，甚至禁止5人以上集會，台灣能有一萬多名選手在此比賽，非常難能可貴，院長呼籲所有選手、教練務必遵照主辦單位的規範，既保護自身健康，又展現優良成績。

蘇貞昌強調，經過這一年多的努力，政府已有充足的防疫物資，請國人放心。去（109）年疫情剛發生時，口罩雖有不足，但現在口罩庫存尚有8億片，包括酒精、衛生紙等防疫物資，政府皆充分準備、完全掌握；且相關部會及地方政府都非常認真，應有的防疫作為皆有執行到位。

蘇貞昌呼籲國人同胞務必像此次運動會準備一樣，堅守自己的崗位，守護自身健康，保護自己及家人，也是減少社會、國家的負擔。讓我們一起為自己、為台灣，守住亂世中的福地，一起為全大運選手加油，也為自己加油、為台灣加油，一起走過疫情、守護健康。

蘇貞昌此次親自體驗防疫新科技，並視察全大運賽事防疫相關作為，包含現場了解體溫量測、健康問卷通關、選手賽前賽後分流等措施，及針對體溫量測異常者的模擬後送醫院流程。

(中時 )